Internews24.com - Stankovic Inter, svolta sul futuro del centrocampista? Può rientrare in Italia

di Redazionesuldel? Puòin. Le ultime sul giocatore in prestito al LucernaSecondo quanto riportato dall’uomo mercato, Matteo Moretto, ci sarebbero novità importanti in chiave calciomercatoper ildi Aleksanderin prestito al Lucerna. Ecco quale potrebbe essere la situazione del giovane figlio di Dejan,– «Il gioiellino dell’, sta facendo molto bene al Lucerna: ha collezionato più di 2000 minuti tra campionato e coppa, 2 gol e 2 assist, rendimento costante e in crescendo. L’sa che pagando un indennizzo può evitare che il Lucerna lo compri per 1,5 milioni: molto probabilmente lo riporterà a casa. Ma sa anche che ci sono squadre estere e della Bundesliga e non solo disposte a pagare e fare un investimento importante su di lui.