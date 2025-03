Sport.quotidiano.net - Stachanov Meroni supera anche Van Dijk

Andreameglio di Virgil Van: no, non siamo impazziti, e non è un confronto tecnico con quello che è, probabilmente, il miglior centrale del mondo. Parliamo di minutaggio: il 28enne granata è l’unico calciatore di movimento della Serie B ad aver disputato tutti i minuti delle 30 giornate disputate (2700’ su 2700’). Il campione olandese del Liverpool domina in Premier League, ma con (per ora) uno score di 29 su 29 (2610’ al pari di Collins del Brentford). Insomma: la formazione della Reggiana ora è stabile, ma nei mesi è spesso cambiata; ma c’è sempre stata una costante, che risponde al nome di. Mai un infortunio (spesso nei finali di partita il granata ha stretto i denti, quasi non volesse dire addio al record di minutaggio), mai una squalifica, mai una sostituzione.