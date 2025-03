Metropolitanmagazine.it - Sta arrivando finalmente un sequel di Cloverfield? Parla il regista

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Babak Anvari ha rotto il silenzio sul tanto attesodi, fornendo il primo aggiornamento pubblico da quando è stato annunciato comedel progetto nel settembre 2022.ndo con Countdown City Geeks alla première SXSW del suo ultimo film, Hallow Road, Anvari ha confermato che il quarto capitolo del franchise è in sviluppo, sebbene sia rimasto intenzionalmente vago sui dettagli. Questa segna la prima notizia ufficiale sul progetto in quasi due anni e mezzo, il che suggerisce che Paramount Pictures o Bad Robot Productions non hanno abbandonato ilnonostante il lungo silenzio. Joe Barton è stato scelto per scrivere la sceneggiatura all’inizio del 2021, con i primi resoconti che indicavano che il film sarebbe stato undiretto del film originale del 2008 di Matt Reeves.