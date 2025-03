Zonawrestling.net - Squash a Jobber: Miyu Yamashita debutta in Italia

Dopo l’annuncio del debutto indi Masato Tanaka (QUI la News), la promotionannuncia un altro debutto internazionale per Hunter’s Net.The Pink Striker in ItalyPer la prima volta in, arriva dalla TJPW la lottatrice: Classe 1995, hato sul ring nel 2013.Ha lottato in federazioni come AEW, ROH, TNA, MLW, GCW, DDT, SHINE e anche nella rinata Maple Leaf Wrestling: in carriera ha vinto 2 volte il TJPW Princess Championship, 2 volte i TJPW Princess Tag Team Championship, 4 volte il DDT Iron Man Heavy Metal Championship, 1 volta il Pro Wrestling EVE Championship e 1 volta il SHINE Championship.sarà quindi insieme a Masato Tanaka al prossimo Show della SAJ Sabato 24 Maggio al Magnete Bistrot a Milano, biglietti Online a QUESTO Link.