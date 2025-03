Lapresse.it - Spyware Paragon, Casarini: “Nessuno può più dire che nostro è complotto di Soros”

“Adesso ci sono anche le prove forensi, quindi le prove legali, della presenza di ‘Graphite’ all’interno dei nostri telefoni, e anche del fatto che in base alle risposte che dà, solo dei governi possono farne utilizzo. Quindi adessopotràche è un grandedi, quello di cui stiamo parlando”. Lo ha detto a LaPresse Luca, fondatore della Ong ‘Mediterranea Saving Humans’, commentando il report di Citizen Lab sul caso ‘’, che ha preso in esame i dati degli smartphone, oltre che di, anche delttore di Fanpage.it Francesco Cancellato e di Giuseppe Caccia. “Il report verrà consegnato alle cinque procure che stanno indagando su questo caso di spionaggio, di sorveglianza, nei confronti di sette persone in Italia, tra cui noi”, ha aggiunto