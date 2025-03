Lapresse.it - Spyware: Citizen Lab, 90 casi noti sono una frazione degli spiati Paragon

Roma, 19 mar. (LaPresse) – “I circa 90 obiettivificati da WhatsApp rappresentano probabilmente unadel numero totale di”. È quanto contenuto nel report pubblicato oggi da TheLab, team dell’Università di Toronto, con l’obiettivo di comprendere “la portata e la sala dei potenziali abusi dello”. “Abbiamo condiviso la nostra analisi dell’infrastruttura dicon Meta – prosegue il report -, che ci ha detto che i dettagli erano fondamentali per la loro indagine in corso su. WhatsApp ha scoperto e mitigato un exploit zero-click attivo die in seguito ha avvisato oltre 90 individui che riteneva fossero stati presi di mira, tra cui membri della società civile in Italia”. “Neigià esaminati – si legge -, esiste un modello preoccupante e familiare di attacchi a gruppi per i diritti umani, critici del governo e giornalisti”.