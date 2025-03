Liberoquotidiano.it - "Sputate addosso". Il dem Romano attacca e la Gardini lo smonta con una sola parola | Video

L'audizione in Aula scatena anche il dibattito televisivo. Adre Giorgia Meloni e governo ci pensa Paolodurante 4 Di Sera. Ospite di Paolo Del Debbio nella puntata in onda mercoledì 19 marzo, l'esponente del Pd arriva a elencare cos'è per i dem l'Europa e cos'è invece per la maggioranza. "La mia Europa non è nata da un incidente della storia, è nata da chi, accorgendosi cosa hanno fatto i nazionalismi, dalle decine di milioni di persone che sono morte, dai 4 milioni di persone che sono state trucidate nei campi di sterminio, ha deciso di andare oltre anche a un pezzo dei confini degli stati nazionali". E ancora: "È l'Europa anche dei padri fondatori che lei haL citato", dice il dem rivolgendosi a Elisabetta: "De Gasperi parlava dell'esercito comune europeo che voi invece non volete.