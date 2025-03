Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 19 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

19ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i Mondiali di curling femminile in Corea del Sud con un doppio impegno per l’Italia, mentre in Engadina entrano nel vivo i Mondiali di sci freestyle. Per le discipline invernali andrà seguita anche la sprint di Tallinn per la Coppa del Mondo di sci di fondo.Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la Milano-Torino e la Danilith Nokere Korse, mentre gli amanti del tennis si gusteranno l’ATP Masters 1000 e il WTA 1000 di Miami con i primi italiani in campo. Per il volley spazio agli impegni europei di Civitanova (finale di ritorno della Challenge Cup) e Trento (semifinale di ritorno della CEV Cup), oltre a Novara-Chieri dei playoff femminili.Glieuropei di basket, i quarti della Coppa Italia di calcio a 5 e Italia-Ungheria delle qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5 femminile completeranno il quadro.