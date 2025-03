Quotidiano.net - Spinto a uccidersi. La chat al setaccio: "Va be’, è morto davvero"

"No, va be’. È". Intorno alle 13.30 di venerdì 24 gennaio, l’utente che gli investigatori identificano con il 18enne romano finito ai domiciliari, Emiliano Volpe, scrive inrivolto al terzo interlocutore che si è inserito nella conversazione tra lui e Andrea Prospero, il 19enne studente di Lanciano che verrà trovato senza vita il 29 gennaio, in un b&b del centro storico di Perugia. Da quellaAndrea è uscito una mezz’ora prima di quel messaggio, dopo aver dato conferma di aver preso le pasticche di ossicodone con cui aveva deciso di togliersi la vita e che il 18enne, ai domiciliari, avrebbe istigato ad assumere, tutte e sette, aggiungendo anche del vino. Il lungo silenzio sembrerebbe dare la conferma che Andrea non c’è più. A quel punto, gli altri due utenti si interrogano se chiamare o meno l’ambulanza, ma sulla possibilità di salvare lo studente di informatica di origine abruzzese, quello che prevale, in base a quanto emerso dalle indagini, è il timore di essere scoperti.