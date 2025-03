Ilfattoquotidiano.it - “Spero che a Leclerc venga la diarrea”. Il post del commentatore cinese che ha indignato i fan del pilota Ferrari

“Non ho mai desiderato così tanto cheavesse la“. IlPan Yongyong, con un ruolo attivo nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, ha scritto questosui social che ha suscitato l’ira di molti fan delmonegasco. La sua speranza è che il connazionale Zhou Guanyu (da quest’anno terzodellaassieme ad Antonio Giovinazzi, nonché primoin assoluto nella storia della scuderia) possa partecipare al Gran Premio di Cina in programma sul circuito di Shanghai domenica 23 marzo, secondo appuntamento del Mondiale dopo la disfatta di Melbourne per la Rossa.Probabilmente si è trattato solo di un commento infelice quello di augurare un’intossicazione alimentare, e conseguente indisposizione, a. Ma in tanti si sono allarmati perché neldi Yongyong comparivano le foto dei box all’interno dei quali c’erano viveri e attrezzi da cucina utili per preparare le pietanze con tanto di frase: “So a cosa stai pensando, comunque, pentole e padelle, salsa di soia, aceto, sale, pepe e tutti i tipi di cibo correlati sono qui dentro”.