Thesocialpost.it - Sparatoria fuori dal quartier generale della CIA: allerta massima a Langley

Leggi su Thesocialpost.it

Momenti di forte tensione negli Stati Uniti, dove si è verificata unanei pressi delCIA a, in Virginia. L’episodio ha scatenato l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno isolato l’intera area e chiuso tutte le strade al traffico.Secondo quanto comunicato dalla polizia, il responsabile sarebbe un uomo in preda a una crisi di nervi, che si sarebbe barricato nelle vicinanzestruttura, pronunciando minacce ad alta voce. Al momento non è chiaro se l’individuo si trovi all’interno del perimetroCIA o se sia ancora all’esterno.L’area è stata circondata da un massiccio dispiegamento di agenti di sicurezza, con la presenza sul posto anche delle squadre anti-bomba, a scopo precauzionale. I media americani riportano che l’intero complesso è sotto stretta sorveglianza, in attesa di ulteriori sviluppi.