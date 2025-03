Juventusnews24.com - Spalletti svela sui due bianconeri: «Infortunio Cambiaso? C’è questo rischio. Gatti è un difensore molto forte, lo abbiamo richiamato per questo motivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Germania didella JuveIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Italia contro la Germania, il ct Lucianoha parlato anche dei due.RETEGUI – «L’mandato a casa perché non ce l’avrebbe fatta, però si spera che recuperi con l’Atalanta per il campionato. Non ha un problema ben definito, ma un affaticamento. Per il momento non chiamo nessuno perché voglio vedere come va la prima sfida: può darsi che possa avere bisogno di una prima o una seconda punta in base ai recuperi di Zaccagni e. Se devo chiamare una prima punta chiamerò Piccoli, altrimenti Baldanzi».E ZACCAGNI DISPONIBILI SOLO PER LA SECONDA PARTITA – «C’è».