Lapresse.it - Spalletti su Italia-Germania in Nations League: “Partita a viso aperto, giochiamo per vincere”

Leggi su Lapresse.it

Lucianoha parlato alla vigilia dei quarti di finale dicontro la. L’andata andrà in scena giovedì alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano mentre il ritorno sarà la sera di domenica 23 marzo al Westfalenstadion di Dortmund. Il tecnico della Nazionale dovrà fare a meno di Mateo Retegui. L’attaccante dell’Atalanta ha dato forfait questa mattina per un risentimento muscolare alla coscia destra.: “Contro, vogliamo”“sono sempre state due nazionali fortissime, i trascorsi e i risultati hanno dato fascino a questa sfida. Sarà una bella gara che tutte e due le squadre che giocheranno per, a. Se non saremo bravi nella gestione dellae se dovremo rincorrere sempre sarà difficile uscire fuori in modo positivo.