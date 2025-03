Unlimitednews.it - Spalletti “Sfida affascinante, contro la Germania a viso aperto”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Italia esono sempre state due nazionali fortissime, i trascorsi e i risultati hanno dato fascino a questa. Sarà una bella gara che tutte e due le squadre giocheranno per vincere, a. Se non saremo bravi nella gestione della partite e se dovremo rincorrere sempre sarà difficile uscire fuori in modo positivo. Loro metteranno la loro qualità, ma noi si vuole vincere”. Lo ha dichiarato il ct della Nazionale, Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations Leaguela.Non ci sarà Mateo Retegui, indisponibile per un affaticamento muscolare che lo costringerà a saltare la doppiai tedeschi. “Retegui ha avuto un affaticamento e, come abbiamo sempre fatto, nel dubbio li rimandiamo a casa.