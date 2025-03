Serieanews.com - Spalletti ora ha il suo Lautaro: con uno scambio può averlo anche l’Inter

Un cambio di modulo, una scelta coraggiosa e un giocatore che finalmente trova la sua dimensione. Ma la storia potrebbe avere un finale diverso. per la gioia delora ha il suo: con unopuò(Foto: Ansa/Lapresse) – serieanews.comC’è sempre un momento in cuii più testardi decidono di cambiare idea. Per Lucianoè arrivato a 65 anni. Lui, che ha passato la vita ad armeggiare sulla difesa a quattro come un artigiano del pallone, adesso si ritrova al comando di un’Italia che va veloce grazie a un versatile 3-5-2.Una mutazione quasi filosofica, roba che uno se lo immagina a Coverciano davanti alla lavagna, a fissare i numeretti mentre si domanda: “Ma se lo fanno tutti, perché non io?”.Eppure è andata proprio così. Il commissario tecnico ha messo da parte l’orgoglio, ha ascoltato il gruppo e ha capito che i suoi ragazzi, con questa difesa a tre, si sentono a casa.