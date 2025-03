Terzotemponapoli.com - Spalletti: “Italia e Germania hanno dato forza al fascino di questa partita”

Luciano, commissario tecnico della Nazionalena, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match di Nations League contro lasul reparto avanzatoCosì il ct: “Retegui? Lo abbiamo rimana casa perché non ce l’avrebbe fatta. Non ha un problema ben definito. Per il momento non chiamo nessuno perché voglio capire come va la prima sfida. Se devo chiamare una prima punta chiamerò Piccoli. Se, invece, devo chiamare una seconda punta chiamerò Baldanzi. Si punta a fare le cose più logiche possibile, un po’ di equilibrio bisogna averlo. Se metti un centrocampista ti dà una mano in più, se metti uno come Raspadori o Maldini hai più possibilità di fare gol. Magari Raspadori ti aiuta ugualmente a fare la fase difensiva, perché ora sta benissimo e ha tutto.