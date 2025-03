Spalletti | Con la Germania ce la giochiamo a viso aperto

Leggi su Ilnerazzurro.it

Lucianoha introdotto la gara d’andata dei quarti di finale di Nations League contro la, soffermandosi sull’assenza di Retegui e sulle possibili alternative in attacco. “Lo abbiamo rimandato a casa perché non ce l’avrebbe fatta. Per ora non chiamo nessuno, voglio vedere come va la prima partita. Se servirà una prima punta, chiamerò Piccoli, altrimenti Baldanzi.”Il ct ha sottolineato l’importanza del contributo di centrocampisti ed esterni nella fase offensiva: “Bisogna mantenere equilibrio. Se metti un centrocampista hai più copertura, se inserisci uno come Raspadori o Maldini hai più soluzioni offensive. Raspadori, per esempio, sta benissimo ed è prezioso anche in fase difensiva.”Un match dal grande fascinoha evidenziato la storicità della sfida: “Italia-è sempre una partita speciale, tra due nazionali di grandissima tradizione.