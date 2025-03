Inter-news.it - Spalletti: «Barella e Frattesi ‘sostituti’ di Retegui? È corretto!»

ha raggiunto i colleghi in conferenza stampa (qui la conferenza integrale) alla vigilia della partita tra Italia e Germania, quarti di finale di Nations League. Riccardo Calafiori ha già parlato.CENTROCAMPISTI CON GOL – Lucianoin conferenza stampa alla vigilia di Italia-Germania ha parlato anche di alcune questioni di Inter. Nello specifico ha risposto in questo modo alla domanda sul motivo per cui non ha convocato nessuno al posto di Mateocon reti sulle gambe: «Considerazione corretta, ci aggiungerei anche Casadei. Si guarda di fare le cose più logiche possibile, un po’ di equilibrio bisogna averlo. Se metti un centrocampista ti dà una mano in più, se metti uno come Raspadori o Maldini hai più possibilità di fare gol. Magari Raspadori ti aiuta ugualmente a fare la fase difensiva, perché ora sta benissimo e ha tutto».