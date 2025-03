Sport.quotidiano.net - Spal, numeri da incubo. Peggior difesa e 17 sconfitte

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un passo avanti e due indietro. È questo il ruolino di marcia di mister Baldini da quando ha preso il timone della. Il tecnico di Massa ha iniziato il percorso in biancazzurro con tredi fila, poi il pareggio di Pescara ha lasciato sperare in un cambio di marcia che invece si è infranto sotto i colpi dell’Arezzo. A Piancastagnaio la squadra ha illuso un’altra volta, strappando l’intera posta attraverso una prestazione convincente sotto molteplici punti di vista. È bastato però alzare l’asticella per capire che lanon è guarita, anzi è destinata a tribolare fino alla fine della stagione. A eccezione della gara con la Pianese, la squadra di Baldini è sempre andata sotto nel corso del primo tempo, e a parte il match di Pescara non è mai riuscita a recuperare. Ma c’è di più, perché i biancazzurri hanno la pericolosa abitudine di subire gol a freddo: a Chiavari dopo otto minuti la Virtus Entella conduceva 2-0, il Rimini ha sbloccato il risultato al 22’, il Campobasso addirittura dopo quattro giri di orologio e l’Arezzo aveva già messo in cassaforte la vittoria dopo 27 minuti.