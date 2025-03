Secoloditalia.it - SpaceX riporta a casa i due astronauti Usa intrappolati nello spazio: successo di Musk

Leggi su Secoloditalia.it

I dueamericani, Butch Wilmore e Suni Williams, sono tornati sulla Terra dopo una disavventura di 9 mesi nella Stazione spaziale internazionale. Entrambi sono tornati aa bordo di una navicella spaziale Crew Dragon di, l’azienda aerospaziale fondata da Elonnel 2002. I due erano arrivati sull’Iss nei primi giorni di giugno con il primo volo di prova della navicella spaziale Starliner della Boeing e sarebbero dovuti rimaneresoltanto una settimana. Eppure, a causa di svariati problemi tecnici, i duesono rimasti bloccati: entrambi erano già stati in orbita diverse volte e sono stati considerati come due esperti del settore spaziale. Il cosmonauta russo Alexandr Gorbunov e l’astronauta statunitense Nick Hague si sono occupati del trasporto dei due colleghi, per poi atterrare al largo della costa della Florida dopo una discesa di 17 ore.