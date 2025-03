Thesocialpost.it - SpaceX, rientrati sulla Terra i due astronauti bloccati nello spazio per 9 mesi: navicella ammarata a largo della Florida

Leggi su Thesocialpost.it

Intorno alle 23:00, ora italiana, aldelle coste, lacon a bordo Sunita “Suni” Williams e Barry “Butch” Wilmore ha toccato le acque dell’Atlantico. Lo “splashdown”capsula Dragon di, frenato da quattro paracaduti, ha segnato la conclusione di un viaggio spaziale che avrebbe dovuto durare otto giorni, ma che si è esteso a oltre nove.I dueerano giuntiStazione Spaziale Internazionale lo scorso giugno, grazie al volo inauguraleStarliner, il veicoloBoeing progettato per il trasporto di equipaggi in orbita. Tuttavia, una serie di problemi tecnici ha portato la NASA a scegliere di far rientrare la Starliner senza esseri umani a bordo, lasciando Williams e Wilmorestazione in attesa di un nuovo “passaggio” per tornare a