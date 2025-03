Lanazione.it - Spaccio nei boschi, smantellato accampamento utilizzato per confezionare la droga

Siena, 19 marzo 2025 – Un'importante operazione antiè stata condotta dai carabinieri della Stazione di San Gimignano e dal Nucleo Forestale, che nella mattina del 17 marzo hanno individuato eun bivaccocome base per loneidella località Torraccia di Chiusi. Tre uomini sono stati sorpresi all’interno della zonava, ma alla vista dei militari si sono dati alla fuga. Uno di loro, un 24enne di origine tunisina, è stato fermato e trovato in possesso di un coltello a serramanico, la cui presenza non ha saputo giustificare, e di una somma di circa 3.000 euro in contanti. Durante l’ispezione dell’area, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio, rinvenendo bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di, oltre ad altri 1.