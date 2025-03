Iltempo.it - Sottocorona: "Sta arrivando...". Cosa si muove a ovest, ribaltone del tempo

Previsioni meteo di mercoledì 19 marzo, Paolosu La7 fa sapere che ci sono "meno nuvole sull'Italia, quelle che erano portate da aria fredda si sono spostate verso est". Insomma, cieli sereni e precipitazioni assenti, anche se a largo delle coste della penisola iberica c'è una grossa perturbazione che "sta abbordando adesso", avverte il meteorologo. Insomma, "stada noi". Intanto Per la giornata di oggi c'è "prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche debolissima ed eventuale precipitazione sulle isole maggiori". Giovedì 20 marzo "c'è qualche nuvola in più sulle zone di nord-la Sardegna, sul resto del paese ancora ampie zone di sereno". Da, tuttavia, arriva una certa nuvolosità, effetto della perturbazione di cui sopra. Venerdì 21 marzo infatti precipitazioni di una certa intensità sono attese a nord-, meno sul resto del nord, qualin Sardegna, nuvoloso su tutte le regioni e "in peggioramento", avverte