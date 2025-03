Ilrestodelcarlino.it - ’Sostegno e speranza’. Acaref, il progetto si allarga all’Abruzzo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un momento di grande importanza per la Fondazione, che lunedì scorso ha avviato ildi assistenza “Sostegno e speranza” dedicato alle famiglie affette da sindromi atassiche nel territorio di Pescasseroli. Fortemente voluta dall’ente, che ha aperto il suo secondo ufficio in Abruzzo un anno fa, questa iniziativa ha trovato sin da subito risposta attiva e positiva da parte dell’amministrazione comunale del paese, guidata dal sindaco Giuseppe Sipari. "Siamo molto emozionati – commenta Giampietro Domenicali (nella foto con Sipari e Stefania Roselli), direttore di FondazioneEts – e riteniamo che questosia un concreto sostegno multidisciplinare per tutti i malati atassici e le loro famiglie, non solo di Pescasseroli ma di tutto il territorio abruzzese". L’ente, nato a Ferrara nel 2012, si occupa infatti di ricerca e assistenza sull’atassia spinocerebellare, una malattia neurodegenerativa rara che colpisce interi nuclei famigliari, essendo genetica e con una probabilità di trasmissione dai genitori ai figli pari al 50%.