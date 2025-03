Ilrestodelcarlino.it - Sosta vietata al Sacro Cuore. Chiuso fino al 20 maggio

Il parcheggio è pronto, ma non si può entrare. Pochi giorni dopo l’apertura dell’area diricavata in una parte degli spazi esterni del complesso del, all’angolo tra via Padre Vicinio da Sarsina e via Giuseppe Verdi, le transenne sono tornate a bloccare l’accesso. E dire che l’avvio della sperimentazione aveva certamente colpito nel segno, dal momento che i 60 stalli disponibili erano costantemente pieni, o quanto meno molto affollati. Un ulteriore incentivo, in aggiunta alla posizione strategica a due passi dal Giardino Pubblico e dal Teatro Bonci, era il fatto che durante la prima fase di apertura, il Comune aveva stabilito che lafosse gratuita. Nello specifico,al 31 marzo 2025 lanel parcheggio dovrebbe essere gratuita con disco orario (massimo due ore) dalle 8 alle 22 e senza limiti dalle 22 alle 8.