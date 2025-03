Lanazione.it - Sos medici di famiglia. Gli anziani preoccupati: "L’unico professionista prossimo alla pensione"

Tra pochi giorni va inil medico didella frazione di Fossone, il dottor Luigi Ciraulo che visitava negli ambulatoridi Nausicaa vicinofarmacia. Un pensionamento che preoccupa non poco i numerosi residenti della frazione, che temono che il medico non venga sostituito. A farsi portavoce della problematica è Pilade Biavati, un pensionato di 84 anni con problemi di deambulazione dopo un intervento di prognosi a un ginocchio. Il timore più grande, in particolare per gliche non guidano, è quello di dover andare a farsi visitare nelle vicine frazioni che per chi non ha un mezzo sono difficili da raggiungere. Per quanto riguarda le ricette una soluzione potrebbe essere Whatsapp, ma per la popolazione anziana saperlo usare non è una cosa scontata. Senza contare che senza medico nella frazione chi non ha la patente sarà costretto a chiedere passaggi ari e amici anche solo per avere una ricetta.