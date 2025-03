Quotidiano.net - Sorpresa Patty Pravo con “Ho provato tutto“

annuncia al’uscita di una nuova canzone, dal titolo eloquente Ho. Pubblicata da Nar International Srl e distribuita da Warner Music Italy, si potrà ascoltare in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download da venerdì. Dal 9 maggio sarà inoltre distribuito anche in formato vinile 45 giri autografato, in edizione limitata. Scritta da Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, e prodotta da Taketo Gohara, Hoè una fotografia nitida ed esplicita delle esperienze più intense vissute dall’artista e tratteggia il suo percorso più intimo e personale. La canzone arriva dopo un periodo di silenzio discografico (l’ultimo album di inediti risale al 2019) e un grande lavoro di ricerca di brani a lei congeniali e in cui rispecchiarsi.