Sorpasso pericoloso con la patente falsa. Appiedato dai vigili

Sorpassa pericolosamente in centro e guida con, extracomunitario nei guai. L’uomo di mezza età è stato inseguito dalla Polizia locale di Sant’Angelo Lodigiano. Gli agenti hanno notato la sua guida pericolosa all’altezza di piazza Libertà e dopo poco sono riusciti a raggiungerlo e a controllarlo. Il conducente ha mostrato alla pattuglia unagreca. "Insospettiti dal documento – spiega il sindaco, Cristiano Devecchi – gli agenti hanno svolto le indagini tramite l’Ufficio falsi documentali di Milano e certificato l’irregolarità della. Il cittadino è stato quindi sanzionato penalmente per possesso di documenti falsi e per guida senza". P.A.