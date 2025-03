Veronasera.it - Sorgerà al Saval la prima isola ecologica interrata di Verona

Leggi su Veronasera.it

Ladel territorio comunale diin via Maddalena. Martedì la giunta comunale ha dato il via libera alla concessione ad Amia di un terreno di 90 metri quadrati al, in 3a Circoscrizione, dove l’azienda realizzerà un’per lo.