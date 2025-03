Donnapop.it - Sono tutti contro la violenza sulle donne, finché la vittima non è Selvaggia Lucarelli

In questi giorni, in cui si parla tanto delladi Fabrizio Corona ai danni di, sto notando un atteggiamento che non mi sorprende per niente, ma che temo sia estremamente sottovalutato: la colpevolizzazione dellaquando non è conforme alla nostra personale (e opinabile) idea dididi genere, ma c’è sempre un “ma”Andiamo con ordine. Ho notato, innanzitutto, verso, una solidarietà tardiva da parte di molti, i quali – prima di adesso – si erano guardati bene dal prendere le difese di una giornalista divisiva, e per questo scomoda. Poi, da parte di altri, ho notato una solidarietà parziale: condannano i comportamenti di Corona, ma c’è sempre un “ma”, vale a dire un «però è insopportabile», «Lei ha sempre da ridire su» ma anche «non è diversa da Corona».