Sono stata dipendente dallo shopping Mi sono ritrovata senza marito senza soldi senza lavoro | la confessione della nipote d’arte Nicole Travolta

Avere un cognome importante come “” significa portarsi dietro un’eredità non da poco. È il caso didi John, che di recente si è raccontata a Vanity Fair. L’intervista arriva dopo “is doing alright”, lo spettacolo che, il 14 marzo, l’ha vista protagonista a Milano.Nel corso dell’intervista ha affrontato tematiche delicate, tra cui la dipendenza, che per lei, prima di comprenderne la gravità, era un modo per riempire un vuoto interiore: “Per molto tempo, ho nascosto di avere un problema. Ho represso tutte le mie emozioni e provavo solo molta ansia. Forse, l’ho capito esattamente mentre stavo divorziando: micon nulla,ma con una montagna di cose per cui avevo speso migliaia di dollari”.