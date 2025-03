Ilnapolista.it - Solet il corazziere, è lui il difensore che il Napoli cerca per la Champions. L’alternativa è Beukema (Gazzetta)

il, è lui ilche ilper la)Ilè già al lavoro perché sa da tempo dove dovrà intervenire per rinforzare la squadra. E urge almeno un centrale di livello per il ritorno in.La passione delper Oumaresiste da tempo, sin dall’estate del post scudetto. Il centralone oggi all’Udinese era uno dei pilastri del Salisburgo, con è stato protagonista del ciclo da tre scudetti consecutivi. Lo scouting delva un nuovo leader estava per cominciare la sua stagione in scadenza di contratto. Il Salisburgo sparò alto: 25 milioni. E la dirigenza azzurra dirottò poi su altri obiettivi, fino a chiudere per Natan. Errore di valutazione, ovviamente.sta impressionando con l’UdineseAntonio Conte sia in estate sia a gennaio ha insistito col club per avere un titolare aggiunto alla coppia di centrali.