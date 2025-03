Lanazione.it - Solare ed eccentrica. La passione per l’arte. Dipinse il murale a scuola

Leggi su Lanazione.it

Una ragazza. Sempre sorridente. Un po’, quello sì, ma con un cuore grande e che aveva tanti amici. Aurora Bellini abitava a Batignano, piccola frazione a nord di Grosseto. Una famiglia conosciuta da tutti, una sorella gemella con cui divideva sempre le sue giornate. Fin da piccole quando entrambe "volavano" sui pattini con la maglietta della Polisportiva Barbanella. Unaquella per il pattinaggio artistico che l’ha accompagnata fino ai primi anni della sua adolescenza. Lunedì era partita da Grosseto insieme ai suoi compagni e professori della Quarta classe dell’istituto per Geometri del Polo "Manetti Porciatti". Era la gita che tutti attendevano dall’inizio dell’anno, quella in Sicilia per effettuare il "Tour della Legalità". Un giro per visitare i luoghi legati ai personaggi che hanno lottato contro la mafia.