Social housing in via Caldera

Trentuno appartamenti per 70 beneficiari tra giovani e famiglie, persone con disabilità, minori non accompagnati, membri della comunità Lgbtqia+ e studenti fuorisede. Il nuovo complesso “Milano“ è stato inaugurato ieri in via109/B, nel quartiere di Quinto Romano, dalla cooperativae Spazio Aperto Servizi, alla presenza anche del sindaco Giuseppe Sala. È frutto di un lavoro di ristrutturazione avviato nel 2022 e pensato per offrire un alloggio a chi non riesce ad accedere al libero mercato perché in condizioni di fragilitài o economiche. I 31 appartamenti rispondono a diverse esigenze: ci sono 21 alloggi die, cinque case per l’autonomia abitativa di persone con disabilità (due con soluzioni di domotica), quattro case arcobaleno e una comunità per minori stranieri non accompagnati.