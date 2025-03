Ilrestodelcarlino.it - Smart home senza pensieri: Ring Intercom e Echo Pop Bianco, affrettati e risparmia 60€ prima che scada

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se vuoi rendere la tua casa più sicura e intelligente, questa è l’occasione perfetta.Popsono in offerta anticipata con gli sconti divera su Amazon, a soli 56,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, un prezzo eccezionale per due dispositivi che migliorano il controllo della tua abitazione e ti offrono più comodità nella gestione quotidiana. Acquista il bundle perfetto per laPop in offerta su Amazon: la combinazione perfetta per una casa piùa soli 56,99€ Andiamo con ordine:è il sistema perfetto per chi vive in un appartamento con citofono tradizionale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, ti permette di rispondere al citofono direttamente dallophone, ovunque tu sia. Se stai aspettando un pacco o vuoi aprire la porta agli ospitialzarti dal divano, puoi farlo in un istante con un semplice tocco sull’app