Sma ricorso al Tar, l'ex sindaco: corretto il nostro operato

"L’ennesimoal Tar da parte del Comune per la società Sma di contrada San Pietro è stato rigettato, questo conferma che l’delle precedenti Amministrazioni è stato". Sono le parole di Giuseppe Barbabella, exdi Torre San Patrizio, che ha voluto avviare una riflessione sulla questione Sma, società che gestisce un allevamento con annesso impianto a biogas, situato in contrada San Pietro di Torre San Patrizio. Circa un mese fa le Amministrazioni di Torre San Patrizio e Monte Urano, nelle vesti dei rispettivi sindaci Luca Leoni e Andrea Leoni, avevano invitato i vertici della Regione Marche a prendere una posizione a tutela del territorio nei confronti di un’aurea in contrada San Pietro, zona a cavallo fra due comuni in cui sono ubicate: una discarica tombata; una discarica in attività, un allevamento, una centrale a biogas e un impianto di compostaggio in fase autorizzativa.