Skills for Transition Confagricoltura Campania promuove il programma Unicredit per sviluppare competenze

Nell’ambito dell’ampio accordo tra, l’organizzazione di rappresentanza e tutela dell’impresa agricola sostienefor, un innovativodi formazione realizzato dalla Banca con lo scopo di contribuire allo sviluppo di“green” per supportare la transizione verso economie incentrate sull’uso efficiente delle risorse e a basse emissioni di carbonio. L’iniziativa rappresenta uno strumento a supporto dell’ampiocongiunto di attività trache si articola attraverso iniziative creditizie e servizi consulenziali a sostegno delle filiere agricole e progetti legati all’innovazione e all’agritech per migliorare la sostenibilità del business delle aziende del comparto, in ottica ESG. La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sta trasformando il mercato del lavoro, rendendo sempre più necessaria l’acquisizione di nuoveper affrontare i cambiamenti in corso.