Game-experience.it - Skate Story è in arrivo anche su PS5, Devolver Digital svela con un trailer il periodo di uscita

Leggi su Game-experience.it

, il suggestivo titolo indie di Sam Eng, si prepara a sbarcare su PlayStation 5 nel corso del 2025, come annunciato dacon un nuovo. Il gioco, già atteso su PC, catapulta i giocatori in un’avventura surreale dove si vestono i panni di un demone di vetro condannato a pattinare attraverso gli Inferi per adempiere a un oscuro patto con il diavolo.Il gameplay è interamente basato sulloboard: i giocatori dovranno padroneggiare trick come ollie, kickflip e grind per affrontare i pericoli dell’oltretomba. Ogni scontro con i boss è una battaglia stilizzata sulle quattro ruote, con una colonna sonora dedicata che accompagna il ritmo delle acrobazie. Le mosse vanno variate per mantenere un alto livello di danno contro i nemici, evitando di ripetere gli stessi movimenti per non perderne l’efficacia.