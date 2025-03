Anteprima24.it - Sisma Campi Flegrei, a Napoli 113 le famiglie sgomberate

Tempo di lettura: < 1 minutoAmmonta a 238 persone, per un totale di 113 nuclei familiari, il dato relativo alla città didei residenti che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa degli eventi sismici delle ultime settimane nell’area dei.Sono 56 le persone ospitate in strutture alberghiere, 151 quelle che hanno trovato una autonoma sistemazione. Nell’hub di accoglienza di via Acate sono 15 le persone che hanno trovato alloggio; sono 16, invece, le persone ospitate nella struttura di Marechiaro ‘San Francesco d’Assisi’.L'articolo, a113 leproviene da Anteprima24.it.