Ilveggente.it - Sinner supereroe: vince tutto anche senza giocare

Jannikcontinua a dominare in ogni dove sebbene non giochi da un mese: la spettacolare impresa del numero 1 del mondo.Non sapremo mai come sarebbero andate le cose se a guidare il seeding ci fosse stato Jannik. Jack Draper avrebbe vinto comunque il Masters 1000 di Indian Wells, oppure il suo amico altoatesino gli avrebbe messo i bastoni tra le ruote? Il britannico sarebbe stato in grado di trionfare ugualmente,al cospetto del numero 1 del mondo?(AnsaFoto) – Ilveggente.itUna risposta a questi interrogativi non c’è e non ci sarà, ma abbiamo tante altre certezze nelle quali crogiolarci fino a che non scoccherà l’ora, finalmente, del ritorno in campo del campione azzurro. Avreste mai pensato, tanto per dirne una, che il re del ranking Atp avrebbe continuato a strarestandosene comodamente seduto – si fa per dire, conoscendolo – sul divano di casa? Probabilmente no, eppure è proprio questo che sta succedendo nelle ultime ore.