.com - Sinner, l’associazione di Djokovic attacca: “Trattamento di favore”. Poi fa causa all’Atp

(Adnkronos) – NovakJannik. Il tennista serbo, attraverso la Professional Tennis Players Association, sindacato fondato proprio da Nole, ha deciso di iniziare unalegale contro le Federazioni che regolano il mondo del tennis, e non solo, prendendo a pretesto il caso doping che ha riguardato il tennista azzurro. Le accuse diad ATP, WTA, ITF e ITIA sono varie e racchiuse in 163 pagine di documento firmato e condiviso, ovviamente, da Nick Kyrgios, Reilly Opelka e Sorana Cirstea, Vasek Pospisi e altri otto tennisti del circuito. Le accuse rivolte alle Federazioni sono svariate. Si va da presunte ‘collusioni’ politiche per limitare il montepremi fino alla violazione della privacy per i controlli antidoping, un sistema denunciato anche da Matteo Berrettini, passando per un calendario troppo intenso e un ranking considerato troppo autoritario e insostenibile.