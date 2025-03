Ilveggente.it - Sinner fa la conta dei danni: in ballo ci sono 30 milioni

Jannik, ecco come la squalifica per la vicenda legata al Clostebol ha influito sull’impero commerciale messo in piedi dal numero 1.Jannikaveva 12 anni appena quando, trasferitosi a Bordighera, ha incontrato lungo il suo cammino una persona che gli è rimasta accanto per un decennio. Parliamo di Lawrenc Alex Vittur, l’ex tennista professionista che lo ha affiancato nelle sue scelte professionali sin dal suo esordio nel mondo del tennis e che è, praticamente, uno di famiglia.fa ladei: inci30(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon ha stupito nessuno, alla luce di ciò, che sarà proprio Vittur a sostituire l’uomo che ha deciso, lo scorso 17 marzo, di lasciare l’entourage del numero 1 del tennis. Lawrence Frankopan, agente dell’azzurro e ceo di StarWing Sports, ha chiuso i rapporti di collaborazione con il nativo di San Candido dopo 5 anni trascorsi fianco a fianco.