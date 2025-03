Secoloditalia.it - Sinistre senza idee e con la bava alla bocca. Conte e Schlein scatenati: “Siete il nulla che ingoia il mondo”

Leggi su Secoloditalia.it

Al termine di una giornata incandescente la Camera approva la risoluzione di maggioranza, presentata dopo le comunicazioni della premier Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo che si apre domani. Il testo del centrodestra incassa 188 voti a favore, no 125 e 9 gli astenuti. Bocciate le altre 5 risoluzioni a firma delle opposizioni. Come al Senato, il campo largo si è presentato liquefatto all’appuntamento con una risoluzione per ciascun partito (Pd, 5Stelle, Avs, Italia Viva e Azione). Messaggi cifrati nei voti per parti separati delle 5 risoluzioni di minoranza con Lorenzo Guerini che disubbidisce agli ordini di partito votando a favore anche delle risoluzioni di Azione e Più Europa.Consiglio Ue, la Camera approva la risoluzione della maggioranzaViolentissime le dichiarazioni di voto dei leader delle opposizioni.