Anteprima24.it - Sinistra Italiana, Giordano Presidente dell’Assemblea regionale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’AssembleadiCampania, riunitasi ieri da remoto, ha affrontato i temi della attualità politica nazionale e, confermando pieno sostegno alla iniziativa referendaria sulla cittadinanza e sul lavoro che vedrà il Paese andare al voto l’otto e nove giugno. Ha inoltre riconfermato la necessità di costruire da subito per la Campania un luogo di confronto tra le forze politiche del campo progressista per definire una proposta politica avanzata e di cambiamento per la nostra Regione.L’organismo, infine, ha proceduto, su proposta del segretarioTonino Scala, alla elezione deldella Assembleanella persona dell’irpino Giancarlo, già parlamentare dinella legislatura 2013-2018.