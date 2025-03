Iltempo.it - Sinistra in piazza a spese nostre, pagato pure il treno: bufera su Gualtieri

Biglietti dele alloggioper gli «ospiti» della manifestazione «Unaper l'Europa» che sabato si è svolta a Roma a, a quanto pare, dei cittadini romani. Tra i costi sostenuti dal Comune per la kermesse ispirata dal giornalista di Repubblica, Michele Serra, ci sono anche quelli per gli impianti audio e video, il servizio di facchinaggio e gli allestimenti indel Popolo, nonché per la fornitura della luce e di «leynard», che dovrebbero essere i cordini porta badge. Tutto tramite la società municipalizzata Zètema, nata per «valorizzare i beni artistici e culturali» della Città eterna. L'ultimo affidamento è di ieri e riguarda proprio «servizi di agenzia per acquisto biglietti dele alloggio ospiti in occasione della manifestazione Unaper l'Europa».