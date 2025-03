Biccy.it - Signorini e Luzzi, lite durante la pubblicità? Le parole del conduttore

Alfonsoe Beatricehanno litigatounaal Grande Fratello? La voce si è estesa a macchia d’olio grazie ad Amedeo Venza che, come al suo solito, ha condiviso su Instagram una segnalazione di una ragazza che sosteneva essere in studio. “Ameee sono tra il pubblico del GF, Alfonso nero contro l’opinionista è uscito fuori dallo studio inveendo contro di lei. Siamo rimasti scioccati. Cioè anche meno dai“. Una segnalazione che Venza non ha mai messo in dubbio: “Live dallo studio! Ps: dirò solo che questa ragazza si chiama Romina ed è spesso lì in studio! Quindi ci credo!“. Eppure, a quanto pare, le cose non sarebbero andate così.la? Ledeluna chiacchierata mattutina con Grazia Sambruna per Boom, Alfonsoha categoricamente smentito.