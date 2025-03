Anteprima24.it - Sicurezza sul lavoro, controlli e sanzioni ad Arzano per 60mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoa garanzia dellasui luoghi dinei cantieri ad, in provincia di Napoli, dove oggi la polizia locale ha notificatoper. Sotto la lente di ingrandimento tre cantieri in cui sono in corso opere di demolizione e ricostruzione: gli agenti hanno identificato tre ditte, una decina di operai, ed essendo state riscontrate irregolarità e violazioni anche contestatoper circa. I lavori sono stati sono sospesi ed è stato inoltrato un rapporto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per i reati previsti con la denuncia di tre persone.L'articolosuladperproviene da Anteprima24.it.