Formiche.net - Sicurezza comune prima del riarmo. La posizione italiana al consiglio Ue

“Se sto con Usa o Ue? Sto con l’Italia, che è nell’Unione europea ed è storico alleato dell’America”. La precisazione di Giorgia Meloni alla Camera a chi le chiedeva (ancora) conto delle divergenze di vedute tra Bruxelles e Washington è utile cartina di tornasole per capire come potrà essere indirizzato ileuropeo di giovedì e venerdì, quando i 27 discuteranno del doppio tema “difesa e Ucraina”, ma con una interconnessione precisa alla voce Casa Bianca. La premier, impegnata dopo l’aula nella tradizionale colazione di lavoro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in vista del, ha ribadito che le semplificazioni circolate in queste ore non servono a comporre un dibattito utile che si fondi sull’asse costante tra Ue e Usa.Il concetto diPrimo punto, le armi e il concetto di difesa, ripresi dalla premier quando ha inteso allargare la visuale del tema in questione ricomprendendo aspetti fondamentali come la cyber, i cavi sottomarini, le reti preda degli attacchi hacker che vanno difesi, ma non certo con fucili e proiettili, bensì con una strategia complessiva ed ampia.