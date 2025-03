Dayitalianews.com - Sicilia, elezioni, fissata la data per le amministrative: Comuni al voto il 25 e il 26 maggio

In occasione della prossima tornata di, ini andranno aldomenica 25 e lunedì 26, con eventuali ballottaggi previsti per l’8 giugno e il 9 giugno. Le date sono state fissate con deliberazione della giunta regionale questa mattina, 19 marzo, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina.Ichiamati a rinnovare sindaco e consiglioIchiamati a rinnovare sindaco e consiglio sono in totale nove, tutti commissariati. Due sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata e sono attualmente retti da una commissione di nomina prefettizia: si tratta di Palagonia e Castiglione di, entrambi in provincia di Catania. Le altre sette amministrazioni sono rette da commissari straordinari di nomina regionale: Montere Belsito e Prizzi nel Palermitano; Favignana, in provincia di Trapani; Solarino, nel Siracusano; Realmonte, in provincia di Agrigento; Raddusa e Tremestieri Etneo, in provincia di Catania.