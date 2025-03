Ilfattoquotidiano.it - “Siamo dipendenti dalle relazioni, dal cibo e iper stimolati dallo scorrimento dei cellulari. Sono avvolta dagli angeli e da chi mi ama”: parla Gaia

Dopo aver partecipato all’ultimo Festival di Sanremo 2025 (dove si è classificata al 26esimo posto) con “Chiamo io chiami tu”,pubblica il nuovo album “Rosa dei venti” il 21 marzo che contiene 13 brani con collaborazioni del calibro di Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho con cui ha duettato durante la serata delle cover in “La voglia, la pazzia”. Il 7 maggio il concerto al Fabrique di Milano.Cosa rappresenta per te la rosa dei venti?La rosa dei venti è un simbolo che ho ritrovato varie volte nella sincronicità dell’ultimo periodo, quindi è come se questo titolo fosse arrivato a me, come se il vento me l ‘avesse portato.Dove ti sta portando il vento oggi?Credo che la direzione in questo momento mi porti sicuramente dal pubblico, a portare questo disco in giro, a far sì che abbia vita propria e pian piano che cammini anche con le sue gambe.